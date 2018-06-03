دستور جديد بعد كاسترو في كوبا

أخبار الآن | هافانا - كوبا ( وكالات )

وافقت الجمعية الوطنية في كوبا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يرأسها زعيم الحزب الشيوعي والرئيس السابق راؤول كاسترو.

وكان الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل الذي حل محل كاستروفي أبريل اقترح على الجمعية الوطنية أسماء أعضاء اللجنة نيابة عن مجلس الدولة ، وقد وافق أعضاء الجمعية الوطنية على أعضاء اللجنة بالإجماع.

وقال كانيل "هذا الأمر ينهض بعملية ذات أهمية خاصة بالنسبة لبلدنا، ويتعين علينا جميعا أن ندرك المهمة والمسؤولية المدنية التي يتطلبها ذلك".

تأتي إعادة صياغة الدستور في حين يسعى القادة الشيوعيون للبلاد إلى التكيف مع حقبة يعمل فيها مئات الآلاف من الكوبيين خارج القطاع العام والحكومة، وتسهم فيها الحوالات من الخارج بالإبقاء على الاقتصاد في مساره، وتقوم ابنة زعيم الحزب الشيوعي كاسترو بحملة من أجل حقوق المثليين.

ويتوقع أن يكرس الدستور الجديد أمورا منها بعض الإصلاحات في مجال اقتصاد السوق وتطوراته خلال الأعوام الماضية، مثل الاعتراف بالملكية الخاصة.

ومن المتوقع أيضا أن يحدد الدستور الجديد مدة تولي أصحاب المناصب العليا ، إلا أنه لا يعتقد أن يتم فتح الأفق السياسي أكثر من الوضع الراهن.

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