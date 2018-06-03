الفلبين.. إقرار مشروع قانون يمنح حكمًا ذاتيًا لمسلمي ميندانا

أخبار الآن | الفلبين (وكالات)

أقر مجلس النواب الفلبيني، مشروع قانون يمنحُ الحكم الذاتي لمنطقة مينداناو ذات الأغلبية المسلمة جنوبي البلاد.

ولكي يُصبح قانونًا نافذًا، يحتاج التشريعُ إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ِ الرئيس رودريغو دوتيرتي.

ويهدف القانون إلى تأسيس ِ حكومةٍ وكيان ٍ سياسي مستقل للمسلمين في بانغسا مورو، الاسم المقترح ِ ليحلَ محل اسم ِ جزيرة مينداناو.

وذكرت صحيفة "فيلستار" الفلبينية أن المجلس أقر "قانون بانغسامورو الأساسي" بموافقة 226 صوتًا مقابل رفض 11 صوتًا وامتناع صوتين.

ويؤيد دوتيرتي هذا القانون، وسبق أن حذر مجلس النواب من أن عدم الموافقة عليه "سيؤجج العنف في مينداناو".

وكان القانون تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

ويقترح القانون مناطق ذاتية الحكم في بانغسامورو، تتكون من 5 أقاليم ذات أغلبية مسلمة: باسيلان، ولاناو ديل سور، وماغوينداناو، وسولو، وتاوي ـ تاوي، ومدن أخرى خارج المنطقة.



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