هزة بقوة 5.5 درجات تضرب جنوبي اليونان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضربت هزة بقوة 5,5 درجات، كما ذكر مركز المسح الجيولوجي الاميركي، منطقة البيلوبونيز أقصى جنوبي اليونان دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات المحلية.

ووقعت الهزة قبالة سواحل شبه جزيرة البيلوبونيز، على عمق 30 كلم (19 ميلا)، على بعد حوالى 70 كلم جنوب غرب مدينة كالاماتا، المنطقة المعروفة بالهزات الأرضية، كما قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

وقال ديميتريس كافانتاريس، رئيس بلدية بيبلوس، أن "الهزة الأرضية قد استمرت طويلا، وفي البداية كنا قلقين"، لكن "عم الهدوء الآن، ولم يتم الإبلاغ عن أية أضرار".

وذكر غيراسيموس بابادوبولوس، مدير مرصد أثينا، بأن جنوب البيلوبونيز "معروف بنسبة الزلازل الكبيرة التي تقع فيه".



يذكر أن وقوع اليونان على خطوط تصدع كبيرة، جعلها عرضة للهزات الأرضية بشكل منتظم. وقد شهدت اليونان خلال القرن الماضي، 11 هزة أرضية، أسفر أخطرها عن مقتل 476 قتيلا في آب عام 1953

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