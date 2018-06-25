اعتقال لشرطة منطقة مكسيكية بعد اغتيال مرشح لرئاسة البلدية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

بعد اغتيال مرشح لرئاسة البلدية في منطقة أوكامبو في المكسيك، أوقفت السلطات المكسيكية جميع عناصر شرطة المنطقة وجردتهم من أسلحتهم لاستكمال التحقيقات.

وأفادت مديرية الأمن في ولاية ميتشواكان في وسط غرب المكسيك حيث تقع اوكامبو أن "الجميع يخضعون للاستجواب للانتقال بحسب الأصول المتبعة قانونياً إلى تحقيق بشأن الضلوع في انتهاكات للقواعد الوظيفية".

ومنذ انطلاق الحملة للانتخابات العامة المزمع إجراؤها في المكسيك في الأول من تموز 2018، قتل أكثر من مئة مسؤول ومرشح وسياسي، وكان منهم المرشح فرناندو أنخيليس الذي اغتيل بالرصاص الخميس 21 من الشهر الجاري.

وتعاني المكسيك تفشياً في العنف المتصل بعصابات الجريمة المنظمة، مع 25 ألفا و339 جريمة قتل في 2017

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