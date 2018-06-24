إثيوبيا تعتقل مسؤولا أمنيا على خلفية تفجير السبت

أخبار الآن | أديس أبابا - اثيوبيا (صحف)



اعتقلت السلطات الإثيوبية، مساء السبت، نائب مفوض لجنة شرطة العاصمة أديس أبابا، للتحقيق في أوجه القصور الأمني، بعد هجوم بقنبلة يدوية استهدف تجمعا مؤيدا لرئيس الوزراء آبي أحمد علي، وذكرت وسائل إعلام حكومية أن المسؤول يخضع للتحقيق في الحادث، الذي أودى بحياة شخص على الأقل وأدى إلى جرح أكثر من 80 شخصا آخرين.

وأعلن أحد منظمي التجمع أن رئيس الحكومة كان المستهدف، وأن الشرطة أوقفت المهاجم، وكان "سيوم تيشومي" موجودا في المكان عندما لاحظ شجارا في مكان قريب ورأى شخصا يحاول إلقاء قنبلة يدوية على المنصة، التي كان يقف عليها آبي أحمد فور انتهاء كلمته أمام عشرات آلاف الأشخاص في وسط العاصمة..

وتابع سيوم لوكالة "فرانس برس": "في تلك اللحظة هجم عليه 4 عناصر أو أكثر من الشرطة وانفجرت القنبلة خلال العراك"، ولم يؤكد أي مسؤول حكومي أن آبي أحمد كان المستهدف، وفي وقت لاحق، وجه رئيس الوزراء كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، للشعب أكد فيها أن الانفجار أسفر عن "قتلى ومصابين"..

ووصف أحمد الانفجار بأنه "محاولة فاشلة من القوى التي لا تريد لإثيوبيا أن تتحد"، ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن "الانفجار وقع نتيجة لقنبلة يدوية ألقاها شخص على المنصة حيث كان يلقي رئيس الوزراء خطابه".

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