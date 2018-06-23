واشنطن تعلق مزيداً من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية الجمعة ان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعليق تمارين عسكرية مشتركة الى اجل غير مسمى بهدف دعم المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

واوضحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت انه "من اجل دعم تنفيذ نتائج قمة سنغافورة، وبالتنسيق مع حليفتنا جمهورية كوريا، علّق وزير (الدفاع الاميركي جيم) ماتيس تمرينات محددة الى اجل غير مسمى".

وقالت وايت في بيان ان التعليق المعلن عنه الجمعة يشمل تمرين "فريدوم غارديان بالاضافة الى مناورتَين تدريبيتين في إطار برنامج التبادل للبحرية الكورية كان مقررا إجراؤهما في الاشهر الثلاثة المقبلة".

وكان الجيشان الاميركي والكوري الجنوبي قد اكدا الثلاثاء تعليق مناورات "فريدوم غارديان" التي كان سيشارك فيها زهاء 17500 عسكري اميركي.

وأضافت وايت ان أيّ "قرارات إضافية ستعتمد على استمرار جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (أي الشمالية) في إجراء مفاوضات مثمرة بنيّة حسنة".

وتطالب كوريا الشمالية منذ زمن طويل بوقف هذه التدريبات التي تعتبرها تمرينا على اجتياحها وغالبا ما ردت عليها بيونغ يانغ في الماضي بإجراء تدريبات عسكرية من جهتها أيضا.

وكان ترامب أعلن خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة بعد قمته مع كيم وقف التدريبات العسكرية معتبرا أنها "استفزازية" من غير أن يوضح إن كان تعليقها سيدخل حيز التنفيذ على الفور.



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