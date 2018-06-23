ماكرون: يجب وضع مقترحات فعالة لحل أزمة الهجرة غير القانونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر لإسبانيا على قبولِها استقبالَ سفينةِ الإغاثة الإنسانية أكواريوس، التى كانت تنقلُ 630 مهاجرا، بعد رفض إيطاليا ومالطا السماح لها بالدخول.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإسبانى، إنه يجب أن يتم وضع مقترحات لحل أزمة الهجرة غير القانونية، ويجب أن تقدم الدول خطة واضحة تسمح بمعالجة هذه القضية المهمة.

وأضاف ماكرون، أنه ناقش مع رئيس وزراء إسبانيا اليوم، التعاون الاقتصادى والتجارة الدولية بين فرنسا وإسبانيا، كما تم اتخاذ قرارات مشتركة بشأن الهجرة.

وفي وقت سابق سعى كل من إيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل للتوصل إلى موقف موحد بشأن ملف المهاجرين وعرضه على قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة بعد عشرة أيام.

وخلال القمة الفرنسية الألمانية الثلاثاء، أكد كل منهما على ضرورة المسارعة في إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الأوروبي الذي وصلوا إليه أولا، واتفقا على مقترحات إصلاحية واسعة النطاق، من بينها إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو.

واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يكون الحل لمسألة الهجرة أوروبيا، وبالتالي فهما سيسعيان لصياغة إصلاح مقبول من الجميع في وقت تزداد التباينات بين دول الاتحاد الأوروبي حيال هذا الملف.

وعقب لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قرب برلين، شدد ماكرون على الحاجة إلى "رد أوروبي في مواجهة تحدي الهجرة"، داعيا أوروبا إلى أن تتمتع "بإمكانيات أكبر" لمراقبة الحدود الخارجية وبمزيد من "آليات التضامن خارج حدودنا كما داخلها في مواجهة وصول المهاجرين".

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