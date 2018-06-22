ضربات جوية تقضي على داعش في مناطق قرب باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الأفغاني أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية والأفغانية طردت مقاتلي داعش من منطقة داه بالا في أقليم ننغرهار شرقي البلاد، فيما قتل أكثر 160 مسلحا من التنظيم في عدة ضربات جوية وبرية دامت 3 أسابيع في وادي غورغوراي على بعد 10 أميال من الحدود مع باكستان.



وكانت قد تسببت الاشتباكات بنزوح ما يقارب من 1750 شخصًا، فيما تم إيواؤهم مؤقتًا في المدارس والخيام، وفقا لمنسق الاستجابة للطوارئ في مجلس اللاجئين النرويجي، كما أفاد جندي أفغاني شارك في المعارك بأن الحياة تعود إلى طبيعتها، في حين بدأ العديد ممن فروا من القتال بالعودة إلى منازلهم.

وقال رضوان الله بشارمال ، المسؤول الأفغاني البارز في داه بالا ، إن جميع الضربات الجوية والعمليات لن تكون ناجحة إلا إذا تمكنت افغانستان من الاحتفاظ بالمناطق التي تم تحريرها من داعش، من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية "إن ما لا يقل عن 17 من عناصر تنظيم داعش في ولاية خراسان قتلوا خلال عمليات برية وغارات جوية شنت على منطقة سوكي في إقليم كونار ومنطقة خوجياني في ننجرهار، كما تم تدمير اثنين من مخابئ التنظيم الإرهابي خلال نفس العمليات".

كما أعلنت الوزارة - في بيان منفصل- عن مقتل ما لا يقل عن 6 من مسلحي التنظيم خلال عملية أخرى للجيش في منطقة أشين بإقليم ننجرهار.

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