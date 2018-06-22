البيت الأبيض: مستشار ترامب يبحث عقد لقاء قمة مع بوتين

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلن البيت الأبيض ، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى موسكو للإعداد للقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان بوتين أعلن في مطلع يونيو (حزيران) عن استعداده للقاء ترامب، موضحاً أن العديد من الدول، على غرار النمسا بشكل خاص، مستعدة لاستقبال لقاء القمة هذا.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي منتصف يوليو (تموز) المقبل، في قمة الحلف الأطلسي في بروكسل.ويأتي ذلك بعد قمة تاريخية جمعت بين كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالأمس ايضا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية تفجر أربعة من أكبر مواقعها للتجارب، وأن عملية "نزع كامل للأسلحة النووية بدأت بالفعل".



وقال ترامب في اجتماع لإدارته بالبيت الأبيض: "لقد توقفوا بالفعل عن إطلاق الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، إنهم يدمرون موقعهم لاختبار المحركات، إنهم يفجرونه، لقد فجروا بالفعل واحداً من أكبر مواقعهم للإطلاق، وفي حقيقة الأمر أربعة من أكبر مواقعهم للإطلاق".



وأضاف ترامب "والأمر المهم هو أنه سيكون هناك نزع كامل للأسلحة النووية وهو ما بدأ بالفعل"، كما اضاف ترامب خلال الاجتماع أن رفات جنود أمريكيين مفقودين منذ الحرب الكورية في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة من كوريا الشمالية.

وقال في اجتماع لإدارته ”وأفهم... أنهم أعادوا بالفعل أو بدأوا عملية إعادة رفات إبطالنا العظماء الذين قضوا في كوريا الشمالية خلال الحرب“، وكان ترامب قال يوم الأربعاء إن رفات 200 جندي أمريكي أعيدت. والتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة تاريخية استضافتها سنغافورة هذا الشهر.

وقال مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن من المتوقع أن تعيد كوريا الشمالية رفات الجنود خلال الأيام المقبلة لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، وكانت رويترز ذكرت هذا الأسبوع أن كوريا الشمالية قد تبدأ عملية تسليم رفات الجنود، ومن بينهم أمريكيون، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أحد المسؤولين أن من المتوقع تسليم ”عدد كبير“ من الرفات، وقال إن من الصعب تحديد عدد الجنود الأمريكيين الذين سيعاد رفاتهم، إذ سيتطلب ذلك فحوص يجريها الطب الشرعي لتحديد هويتهم، وتشير بيانات الجيش الأمريكي إلى أن مصير نحو 7700 جندي أمريكي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أمريكي.

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