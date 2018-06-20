اليوم.. العالم يحيي اليوم العالمي للاجئين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

يحيي العالم، في كل عام في العشرين من يونيو حزيران اليوم العالمي للاجئين تحت شعار "مع اللاجئين"، حيث تم إطلاق حملة "مع اللاجئين" الخاصة بالمفوضية في عام 2016 على خلفية مستويات قياسية من النزوح البشري الناتج عن الحرب،

وتسعى الحملة إلى توجيه الدعم العالمي العام للأسر التي أُجبرت على الفرار من ديارها

وتدعو لتمكين جميع اللاجئين من العيش بأمان والحصول على التعليم ولتعزيز قدرتهم على إعالة أسرهم.

ويخصص يوم 20 يونيو من كل عام لاستعراض هموم وقضايا ومشكلات اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي السوريون في مقدمة أعداد اللاجئين هذا العام بعد احتدام الصراع في سوريا، حيث بلغ عدد اللاجئين في العالم (5.5 مليون شخص)،

والكولومبيون (7.7 مليون) والأفغان (4.7 مليون) والذين مازالوا يشكلون ثاني وثالث أكبر مجموعة من السكان، يليهم العراقيون (4.2 مليون)، هذا غير اللاجئين الفلسطينيين الذين طالت حربهم.

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