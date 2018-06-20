الشرطة الألمانية تحبط محاولة تونسي لتفجير قنبلة من الريسين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن قائد الشرطة القضائية الألمانية هولغر مونش الأربعاء، عن إحباط اعتداء "بقنبلة بيولوجية" تحوي مادة الريسين الشديدة السمية، في ألمانيا بعد توقيف تونسي في كولونيا الأسبوع الماضي.

وهي المرة الاولى التي تعترف فيها السلطات بشكل واضح بوجود مخطط اعتداء بقنبلة ممتلئة بالريسين في هذا الملف. إذ تحدث القضاء الأسبوع الماضي عن توقيف التونسي لشبهات بهذا الصدد دون الكلام عن إحباط محاولة واضحة.

وقال مونش للإذاعة العامة الألمانية: "جرت في هذه القضية استعدادات عملية لارتكاب الجريمة، بنوع من قنبلة بيولوجية وهذا أمر غير مسبوق في ألمانيا"، موضحا أن المشتبه به كان قد بدأ بإنتاج الريسين من مدة.

وكان مكتب الادعاء قد قال الأسبوع الماضي إنه جرى اعتقال سيف الله هـ. في مدينة كولونيا غربي البلاد يوم 13 يونيو بعد تفتيش شقته.

وأضاف أن المشتبه به اشترى ألف حبة من الريسين بالإضافة إلى مطحنة قهوة إلكترونية عن طريق الإنترنت. والريسين سم يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع، إضافة إلى أنه أقوى بستة آلاف مرة من السيانيد، ويقتل في حال الابتلاع او الاستنشاق او الحقن ولا ترياق له.

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