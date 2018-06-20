إيران غير راضية عن المحاولات الأوروبية لإنقاذ الإتفاق النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي الثلاثاء، أن المقترحات الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة لا ترضي طهران محذراً من أن كل الأطراف ستخسر إذا أقدم الغرب على تهميش دور بلاده.

وعبر صالحي، عن عدم رضا إيران عن المقترحات الأوروبية خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. وقال إنه "إذا استمر ذلك فسوف تخسر كل الأطراف".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو الماضي، مشيراً إلى أن الاتفاق كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وأن إلغاءه سيجعل أميركا أكثر أماناً.

كما لفت ترمب إلى أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية، قائلاً إن النظام الإيراني مول الفوضى واعتدى على جنودنا، وحوّل مواطنينا إلى رهائن، وأن مستقبل إيران عائد لشعبها. كذلك أكد أن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الشعب الإيراني.

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