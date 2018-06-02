ماتيس: ما تفعله بكين في بحر الصين الجنوبي"ترهيب وإكراه"

أخبار الآن | بكين - الصين ( وكالات )

انتقدَ وزيرُ الدفاعِ الأمريكي جيمس ماتيس الصين بشأن إجراءاتها الأخيرة في بحرِ الصين الجنوبي ،ووصفَ خطوات بكين بأنها "ترهيبٌ وإكراه"، مع التأكيدِ على التزامِ الولايات المتحدة بدورها في المنطقة.

وأدلى ماتيس بهذهِ التعليقات في خطابٍ لمناقشةِ قضايا الأمنِ والدفاع في آسيا والمحيط الهادئ ، وقال ماتيس إن سياسةَ الصين في بحر الصين الجنوبي تقفُ في تناقضٍ صارخ مع الانفتاح الذي تُبشرُ بهِ استراتيجيتنا استراتيجية الولايات المتحدة.

وتابع ماتيس: "على الرغم من ادعاءات الصين عكس ذلك، فإن وضع أنظمة التسليح تلك، مرتبط مباشرة بالاستخدام العسكري لغرض الترهيب والاكراه" ، في إشارة إلى نشر صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض جو وصواريخ تشويش إلكترونية، وفي الآونة الأخيرة، هبوط طائرة قاذفة في جزيرة وودي.

وتتنافس الصين مع 6 بلدان أخرى على السيادة على بحر الصين الجنوبي.

وجاءت كلمة ماتيس في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وتحركت الصين أخيراَ لتعزيز مطالبتها بالسيادة على الإقليم عن طريق إرسال سفن حربية لتحدي سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا قد أبحرتا عبر المياه التي تدعي الصين أنها تابعة لها.

وبحسب ما ورد، فقد نشرت واشنطن السفينتين لتحدي ما ترى أنه "انتهاك الصين لحرية الملاحة في المياه المتنازع عليها".

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