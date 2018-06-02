اليابان: لن نكافئ كوريا الشمالية لمجرد موافقتها على الحوار

أخبار الآن| مدينة سنغافورة - سنغفورة (متابعات)

حثَ وزيرُ الدفاعِ الياباني إيتسونورى أونوديرا، السبت، إلى عدمِ مكافأةِ كوريا الشمالية لمجردِ موافقتها على الحوار، ودعا بيونغ يانغ الى اتخاذِ خطواتٍ فعلية لتفكيكِ كلِ برامجها النووية والصاروخية.

وأضاف أونوديرا، خلال حديثه فى منتدى الدفاع الرئيسى لآسيا فى سنغافورة أن كوريا الشمالية دخلت في اتفاقاتٍ لإنهاءِ برنامجها النووى في الماضي، من أجلِ القيامِ بأنشطةٍ إضافية لتطويرِ أسلحتها فحسب.

وأوضح أنه في ظل التصرفات التى انتهجها الشمال فى السابق، فيتعين عدم مكافأة بيونغ يانغ فقط لأنها وافقت على إجراء محادثات، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لإحلال السلام هو ضمان اتخاذ كوريا الشمالية لخطوات جوهرية لإنهاء جميع برامجها النووية وكذا التوقف عن تطوير الصواريخ الباليستية على جميع المستويات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وقبل تراجع الرئيس الأمريكي عن قراره بشأن إلغاء القمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، صرح وزير الخارجية الياباني تارو كونو، بأن بلاده تتفهم قرار الرئيس الأمريكي المفاجئ.

وأضاف: "سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة لإجراء محادثات مثمرة من أجل حل مسألة نزع السلاح النووي المعلقة بكوريا الشمالية وقضايا المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل بيونغ يانغ.

ومن المقرر أن يجتمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سنغافورة يوم 12 يونيو الجارى.

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