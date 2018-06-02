العثور على طيار روسي حيا بعد 31 عاما على إسقاط طائرته

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفاد اتحاد المظليين الروس، بأنه تم العثور على طيار سوفيتي، أسقطت طائرته فوق أفغانستان، بثمانيات القرن الماضي، حيا يرزق حتى اليوم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن رئيس اتحاد المظليين الروس، الكولونيل جنرال فاليري فوستروتين، الجمعة، أنه تم العثور في منطقة نائية على طيار عسكري سوفيتي في أفغانستان، كانت قد أسقطت طائرته هناك في ثمانينات القرن الماضي، وفقد أثره تماما.

وقال الجنرال فوستروتين: "بعد العثور على هذا الطيار الروسي، حيا يرزق وهذا أمر مستغرب جدا، فإنه الآن بحاجة إلى مساعدة ليس فقط مالية، ولكن أيضا لمساعدة إدارية، وكذلك لمساعدة المنظمات غير الحكومية، ولجهود دبلوماسية".

ولم يذكر الجنرال الروسي اسم الطيار ولقبه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات حتى إنجاز عملية إنقاذه بالكامل.

إلا أن الجنرال فوستروتين، أشار إلى أنه تمت مناقشة هذه المسألة مع ممثلي أفغانستان على هامش حفل توزيع الجوائز السنوي لمؤسسة "إخوان القتال"، و"أخوات السلاح"، الذي عقد الخميس، في موسكو.

وفي إطار هذا الحدث، أقيم أيضا معرض صور فريد بعنوان "بطل الوطن إيفان فيشنايكوف"، حول الطيار السوفيتي البارز، بطل الاتحاد السوفييتي إيفان فيشنايكوف، وكذلك تم تقديم "كتاب الذاكرة" عن الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم في أفغانستان.



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