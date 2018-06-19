4 جرحى بإطلاق نار في مدينة مالمو جنوبي السويد

أخبار الآن | مالمو - السويد - (وكالات)

قالت الشرطة السويدية في بيان مختصر، إن 4 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في مالمو، ثالث أكبر مدن السويد مساء اليوم الاثنين، لكن حالاتهم غير معروفة.

ولم تذكر الشرطة دوافع إطلاق النار، لكنها أفادت لاحقا أن الحادث "غير إرهابي".

وقال شهود لصحيفة "افتونبلاديت" إنهم سمعوا صوت نحو خمس عشرة إلى عشرين طلقة رصاص الساعة 6:15 مساء تقريبا في وسط المدينة.

وقالت "افتونبلاديت " إن إطلاق النار وقع بجوار مركز للشرطة لذا وصلت عناصر الشرطة لموقع إطلاق النار على الفور.

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