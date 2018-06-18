لافروف وبومبيو بحثا المشكلة الكورية والأزمة في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرُهُ الأمريكي مايك بومبيو مشاوراتٍ هاتفية حول ملف كوريا الشمالية بعد أقل من أسبوع على القمة التاريخية بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.

وقال بيانُ الخارجية الروسية إن لافروف وبومبيو بحثا تعزيز جهودهما لحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية, مضيفاً أن الاتصال الهاتفي بينهما تطرق أيضاً الى الأزمة في سوريا.

وتطرق لافروف وبومبيو الى "جدول اعمال الاتصالات السياسية بين روسيا والولايات المتحدة في مستقبل قريب"، وفق بيان وزارة الخارجية الروسية الذي لم يحدد ما اذا كانت هذه الاتصالات ستجري على مستوى وزاري أو رئاسي.

وفي العاشر من حزيران/يونيو أعلن بوتين إستعداده للقاء نظيره الاميركي ما أن يكون ترامب مستعداً لذلك.

وكان آخر لقاء جرى بين الرجلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الماضي في فيتنام.

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