الأمم المتحدة: فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم أمر غير مقبول

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (أ ف ب)



حث المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين واشنطن الاثنين على التوقف عن فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية واصفا السياسة بأنها غير مقبولة.



يشار إلى أن السلطات الأمريكية فصلت نحو 2000 قاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية في الأسابيع الستة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إجمالية تصدر في 2018 حول فصل العائلات.

وقال في بيان لدى افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "فكرة أن تسعى أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بايذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".

كشفت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة للمرة الاولى تأثير سياستها الجدية التي تقضي بعدم التسامح مع المهاجرين على الحدود مع المكسيك حيث فصل ألفا طفل عن آبائهم الذين اوقفوا لدخولهم بطريقة غير مشروعة الى البلاد منذ منتصف نيسان/ابريل الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الامن الداخلي الاميركية خلال عرض هذه الارقام ان "هذه الادارة قالت بشكل واضح اننا لن نتجاهل القانون بعد اليوم"، بينما تشهد الولايات المتحدة فضيحة تثير استياء الديموقراطيين والجمهوريين أنفسهم ورجال دين يتمتعون بنفوذ كبير.

كتبت عضو مجلس الشيوخ الديموقراطية دايان فينستين في تغريدة على تويتر الجمعة "انها سياسة غير أخلاقية، مروعة".

وقالت وزارتا العدل والامن الداخلي في مؤتمر عبر الهاتف ان 1995 قاصرا فصلوا بين 19 نيسان/ابريل و31 ايار/مايو، عن 1940 بالغا قامت شرطة الحدود باعتقالهم وينتظرون عرضهم على النيابة.

واكدت الوزارتان في دفاعهما عن شروط استقبال هؤلاء القاصرين ان "معايير احتجاز الاطفال لدينا هي من الاعلى في العالم".

وتعيش عائلات من المهاجرين فر معظمها من العنف المزمن في اميركا الوسطى وقد تفرق افرادها منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017 في الولايات المتحدة. وتقول المعارضة الديموقراطية التي تدين غياب الشفافية حول هذه القضية، ان عددا من هذه العائلات جاء لطلب اللجوء.

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