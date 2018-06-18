أوروبا تمدد لعام عقوباته على روسيا لضمها القرم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاتحاد الاوروبي تمديده العقوبات المشددة التي يفرضها على روسيا الى سنة أخرى في أعقاب ضمها غير القانوني لجزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 الماضي.

وقال بيان الاتحاد الاوروبي إنه بعد أربع سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد عدم إعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة إدانته له.

و أضاف الاتحاد الاوروبي في بيانه إن المجلس (الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) مدد التدابير التقييدية رداً على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول، الى 23 حزيران/يونيو 2019".

و تفرض تلك التدابير حظراً على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقرها الاتحاد الاوروبي من القيام بخدمات إستثمارية وسياحية في القرم.

و فرضت العقوبات في أعقاب ضم روسيا لشبه الجزيرة الاستراتيجية المطلة على البحر الاسود في آذار/مارس 2014 الماضي.

و إضافة الى التدابير المتعلقة بالقرم، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اخرى على خلفية انشطة روسيا في اوكرانيا، منها عقوبات اقتصادية قاسية وحظر اشخاص من السفر وتجميد اصول اكثر من 150 شخصا.

و قتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ إندلاع تمرد مدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا في نيسان/ابريل 2014 في أعقاب ضم شبه الجزيرة.

ويصر الاتحاد الاوروبي على محاسبة روسيا لدعمها المتمردين في شرق أوكرانيا , لكن موسكو تقول إن بروكسل مخطئة بدعمها الاطاحة بحكومة شرعية في كييف، في إشارة الى إطاحة رئيس موال لروسيا في شباط/فبراير 2014 بعد ثلاثة أشهر من إحتجاجات تخللتها أعمال عنف دامية أحيانا.

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