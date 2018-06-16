مقتل شخص وإصابة 10 في مواجهات بكشمير..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل شخص وأصيب عشرة آخرين في مظاهرات ضد الحكم الهندي تبعتها اشتباكات في شطر كشمير الذي تسيطر عليه الهندوبدأ مئات الأشخاص في مسيرة في منطقة جنوبية ، لكن القوات الحكومية واجهتهم وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع ، ما أدى إلى اشتباكات مع متظاهرين يرمون الحجارة، واشتد استخدام القوة عندما قام المحتجون بصد الشرطة والجنود شبه العسكريين بسلسلة من الحجارة بينما أطلقت القوات طلقات نارية مما أدى إلى إصابة 17 شخصا على الأقل.

وتوفي شاب من بين المصابين في مستشفى. وقال مسعفون انه عانى من اصابات كريات في رأسه وحلقه بينما أصيب رجال آخرون على الأقل بكريات في أعينهم، كما تم الإبلاغ عن الاحتجاجات والاشتباكات في عدة أماكن في أنحاء كشمير ، بما في ذلك مدينة سريناجار الرئيسية ، بعد انتهاء صلاة العيد.

احتفل الكشميريون المسلمون يوم السبت بعيد الفطر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وصيامه النهاري، وتتجسد المشاعر المناهضة للهند في عمق كشمير ، وهي منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا مقسمة بين الهند وباكستان وهما الدولتان المسلحتان نوويتان ، لكنها تطالب بها في كيانها. وشهد الجزء الذي تسيطر عليه الهند في السنوات الأخيرة تجدد هجمات المتمردين والاحتجاجات العامة المتكررة ضد الحكم الهندي.

ويقاتل المتمردون السيطرة الهندية منذ عام 1989 ، مطالبين بتوحيد الأراضي إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة، وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين وهو اتهام تنفيه باكستان، معظم الكشميريين يدعمون قضية المتمردين بينما يشاركون أيضا في احتجاجات الشوارع المدنية ضد السيطرة الهندية. وقتل ما يقرب من 70 ألف شخص في الانتفاضة والقمع العسكري الهندي الذي تلت ذلك..

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