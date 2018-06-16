غواتيمالا تتأهب بعد ازدياد نشاط 3 براكين

أخبار الآن | غواتيمالا - غواتيمالا ( وكالات )



تدفقت حمم من ثلاثة براكين في غواتيمالا بينها بركان فويغو، ما جعل السكان والسلطات في حال من التأهب. وأفاد معهد علم البراكين أنه بالإضافة إلى بركان فويغو ،فإنّ نشاط بركانين اثنين آخرين قد ازداد بشكل ملحوظ ، وأوصى المعهد بأن يكون المنسّق الوطني للحد من الكوارث في حالة من التأهب،



وأوصى المعهد بأن يكون المنسّق الوطني للحد من الكوارث في حالة من التأهب، ذلك أن بركانَي فويغو وسانتياغيتو قد يتسببا بانهيارات طينية بركانية وبرواسب تدمر كل شيء في طريقها، وقبل أسبوعين، قُتل 110 أشخاص واعتُبر 197 آخرون في عداد المفقودين جراء ثوران بركان فويغو.

وإضافة الى القتلى، خلّف ثوران بركان فويغو (بركان النار) البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا عشرات الجرحى، كما هجّر اكثر من 12 ألف شخص من ديارهم بينهم اكثر من 3600 يقيمون في ملاجئ..

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