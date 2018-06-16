دفع باتجاه نزع السلاح من المنطقة الأمنية

أخبار الآن | سيؤول - كوريا الجنوبية ( وكالات )



قررت لجنة تنفيذ إعلان قمة الكوريتين ، الدفع باتجاه نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة ، وقال المتحدث باسم الرئاسة، كيم اوي كيوم في مؤتمر صحافي ، إن الجلسة العامة للجنة اتخذت القرار في وقت سابق من اليوم ، وأوضح كيم أن كوريا الشمالية اقترحت خلال محادثات عسكرية ، فكرة نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة كمشروع رائد نحو إحلال السلام في المنطقة منزوعة السلاح.

وأضاف المتحدث أن الحكومة ستتشاور مع قيادة الأمم المتحدة، التي تملك حالياً السيطرة التشغيلية على المنطقة، بشأن تدابير محددة تجاه تحقيق هذا الهدف، وكان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي اتفقا على بذل الجهود الدفاعية باستمرار على أساس التحالف القوي بين بلديهما، من أجل تنفيذ اتفاقات القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



كما أوضحت اللجنة الكورية الجنوبية أنها ستزور بيونغ يانغ بكوريا الشمالية في يوم 20 يونيو الجاري لمناقشة عقد فعاليات مشتركة والتبادل المدني، وقالت اللجنة ، إنه من الصعب عقد فعاليات مشتركة بمناسبة الذكرى لإعلان 15 يونيو المشترك، إلا أنها تعمل على عقد اجتماع رؤساء لجان الكوريتين واللجان خارج كوريا لتنفيذ إعلان 15 يونيو المشترك في بيونغ يانغ.

وذكرت أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع في الفترة من 20 إلى 23 يونيو في بيونغ يانغ بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات من الكوريتين وخارج كوريا لمناقشة تنفيذ إعلان بانمونجوم وعقد فعاليات مشتركة والتبادل المدني.

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