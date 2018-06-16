ترامب: قمت بحل الجزء الأكبر من مشكلة كوريا الشمالية

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قام بحل الجزء الأكبر من المشكلة النووية الكورية الشمالية عقب القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأشار ترامب إلى أن بلاده ستعمل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية من أجل تطبيق اتفاق نزع السلاح النووي.

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن هناك "تناغما رائعا" بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، موضحا انه "حل الجزء الاكبر" من المشكلة النووية الكورية الشمالية. وأعلن ترامب للصحافيين امام البيت الابيض أنه اعطى الزعيم الكوري الشمالي رقم هاتفه "الخاص" وقال "بات يمكنه (كيم) الاتصال بي اذا ما واجه اي مشكلة".



وتابع الرئيس الاميركي "هذا امر مهم جدا"، مضيفا "نحن على تواصل"، وفي رسالة عبر الفيديو بثها لاحقا البيت الابيض قال ترامب إن القمة التي عقدها الثلاثاء مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة كانت "صريحة ومباشرة ومثمرة جدا".



وقال ترامب "اذا ما كانت هناك فرصة للسلام، اذا ما كانت هناك فرصة لانهاء التهديد المروع الذي يطرحه النزاع النووي، فعلينا ان نسعى اليها مهما كلف الامر"، وأشار ترامب الى ان وزير خارجيته مايك بومبيو "سيعمل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية" في الاسابيع والاشهر المقبلة من اجل "تطبيق اتفاق نزع السلاح النووي"، واضاف "في الوقت الراهن ستبقى العقوبات قائمة".



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