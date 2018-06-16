الإنفجار إستهدف تجمعاً لبحث الهدنة مع طالبان في ننغارهار

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استهدف إنفجار تجمعًا لمسؤولي أمن ٍ أفغان ومسلحين من جماعة طالبان اليوم السبت في إقليم ننغارهار شرقي أفغانستان، ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين، حسبما أفادت مصادرُ أمنية أفغانية.



وكان الإنفجار قد وقع في وقت يجتمع فيه مسؤولو أمن أفغان مع ممثلين عن حركة طالبان لبحث الهدنة بين الجانبين التي أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم السبت تمديدها.



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