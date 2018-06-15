اعلام كوريا الشمالية يعلن عن القمة بعد يوم من انعقادها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعد يوم كامل من قمة تاريخية شهدها العالم اجمع وتصدرت فعالياتها واخبارها جميع وسائل الاعلام الدولية ، ابلغت وسائل الاعلام الكورية الشمالية الاربعاء الماضي شعبها بان هناك لقاء تاريخي جمع بين زعيمهم والرئيس الامريكي دونالد ترامب في سنغافورة .

وقدم التليفزيون الرسمي الكوري الشمالي الخاضع للرقابة الشديدة تغطية حماسية للقمة صحبها تقرير اظهر كيم جونغ اون بصورة القائد المنتصر لما اسمته باجتماع القرن .

ونشرت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم ما لا يقل عن 33 صورة للقمة على أربع من صفحاتها الست العادية.

ووفقا للمحلين السياسيين هذة هي المرة الاولى التي يتسنى لمعظم الشعب الكوري الشمالي رؤية صورة الرئيس الامريكي دونالد ترامب او سنغافورة.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية ان الزعيم الكوري الشمالي خلال القمة لم يضمن فقط نهاية ما وصفته بالألعاب الحربية بين الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية بل حصل ايضا على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانهاء العقوبات المفروضة على بلاده وهو الشيء الوحيد الذي لم يشر اليه ترامب خلال القمة .

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