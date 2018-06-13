منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو لم ينته بعد

أخبار الآن | كينشاسا - الكونغو - (أ ف ب)



دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس الثلاثاء في ختام زيارة الى جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعاني من تفشي مرض فيروس إيبولا مجددا، الى تشديد المراقبة، محذرا من انه لم يتم القضاء بعد على الوباء رغم استقرار عدد الاصابات بين السكان في الاسابيع الاخيرة.

وهذه هي المرة التاسعة التي يظهر فيها هذا الوباء في الكونغو الديموقراطية منذ عام 1976، وقد أعلن عن تفشيه في 8 ايار/مايو الماضي وحصد حتى الآن 27 ضحية.

وقال ﻏﻳﺑرﻳﺳوس في نهاية زيارة قام بها الى الكونغو الديموقراطية بغرض التقييم واستمرت ثلاثة ايام إنه "بالاستناد الى الاحصاءات نستطيع القول ان الوضع قد استقر، لكن الحرب ضد المرض لم تنته بعد. يجب ان نعزز اليقظة والمراقبة".

واضاف إن "حالة واحدة في منطقة مأهولة يمكن ان تتسبّب بتفشي المرض".

ويأتي هذا التحذير بعد ان بدأت منظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية منذ 21 ايار/مايو في مساعدة الكونغو الديموقراطية على اعطاء العاملين في الخط الأمامي لقاحات ضد المرض أظهرت فاعليتها القوية في التجارب، بالرغم من انها لا تزال بانتظار الحصول على الموافقة التنظيمية.

وقال مدير عام المنظمة الاممية إن أكثر من ألفي شخص قد تم تلقيحهم في المنطقة التي تفشّى فيها مرض فيروس ايبولا في شمال شرق البلاد.

واشار الى انه في مدينة مبانداكا حيث يعيش 1,2 مليون شخص "لم تسجّل حالات اصابات جديدة منذ 12 ايار/مايو"، مضيفا انه لم تظهر حالات جديدة ايضا منذ 13 ايار/مايو في منطقة بيكورو حيث تم الكشف اولا عن تفشي المرض.

وأكدّت المنظمة الخميس ان 59 شخصا يشتبه باصابتهم بفيروس ايبولا توفي منهم 27 شخصا حتى الآن مع تأكيد حالة واحدة في 6 حزيران/يونيو.

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