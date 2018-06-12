وكالة الطاقة الذرية الدولية تستعد لتفتيش كوريا الشمالية

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية ( وكالات )



قال مديرُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن مفتشي المنظمة على استعدادٍ للذهاب إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنزعِ السلاح النووي في بيانٍ مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مضيفاً أن الوكالةَ ستراقبُ عن كثب المفاوضاتِ المقررِ أن تُـعقدَ بين الدولتين لتنفيذِ نتائج القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية .

ويعتقد وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أن تنفيذ عملية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، بشكل كامل بما في ذلك تصفية المنشآت النووية، قد يستغرق عدة عقود. وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الدفاع والسياسة الخارجية لمجلس الشيوخ في البرلمان الياباني: هناك عدة مكونات لنزع السلاح النووي. وعملية تصفية المنشآت النووية بالكامل قد تتطلب عدة عقود، لكن تدمير السلاح النووي وتعطيل عمل المنشآت المرتبطة بذلك لا يتطلب الوقت الكثير

وأشار الوزير كذلك، إلى أن بلاده مستعدة، لتقديم الدعم الضروري في حال سمحت كوريا الشمالية لفريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية.



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