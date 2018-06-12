مسيرات لبريطانيات بالذكرى المئوية لمنحهن حق الاقتراع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



في بريطانيا تظاهرت آلاف النساءِ في أنحاءٍ مختلفة من البلاد في مسيراتٍ لبريطانيات بالذكرى المئوية لمنحهنَ حقَ الاقتراع، ففي السادس من فبراير 1918 أقرَ البرلمانُ البريطاني «قانون العام 1918 حول التمثيل الشعبي» سامحًا لبعضِ النساء فوقَ سنِ الثلاثين بالتصويت..

وفي لندن وبلفاست وأدنبره وكارديف ارتدت المشاركات في هذهِ المسيرات الأخضر والأبيض والبنفسجي، وهي ألوانُ المطالِباتِ بحقِ الاقتراع في وقتٍ كانت حقوقُ المرأة محدودة فيما دورهنَ على الساحة السياسية معدوم، وانتظرت النساء حتى العام 1928 ليحصلنَ على حقِ الاقتراع بالشروط نفسها مثلَ الرجال اعتبارًا من سن الحادية والعشرين..

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