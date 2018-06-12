كيم جونج أون لترامب: سيعتقد الكثير أنهم يشاهدون فيلم خيال

أخبار الآن | سنغافورة - سنغافورة ( وكالات )

على هامش محادثات القمة التاريخية بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي ، يتناول الرئيسان أطراف الحديث والبداية كانت من الرئيس الكوري الشمالي حيث بدأ حديثه مخاطباً دونالد ترامب قائلاً : سيعتقد الكثير من المراقبين والمشاهدين أنهم سيشاهدون فيلم خيال علمي ، ولن يصدقوا ما يحدث في سنغافورة

والتقى الرئيس الكوري الشمالي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في منتجع كابيلا في جزيرة سانتوسا في سنغافورة، في قمة تاريخية لم تكن متوقعة بعد المشادات والحرب الكلامية التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.

وقال كيم لترامب، : "كثيرون سيعتقدون إنهم يشاهدون مشهدًا من فيلم خيال علمي" ، وتابع: "بالتأكيد سيكون هناك العديد من التحديات، ولكننا مستعدون وجاهزون للتصدي لها" ، وانتهت الجولة الأولى من المحادثات الثنائية المباشرة بين كيم وترامب والتي لم يحضرها معهما سوى مترجمين، وانضم إليهما لاحقاً عدد من كبار مساعديهما ومستشاريهما.

وضم الوفد الكوري الشمالي ري يونج هو، وزير الخارجية، وري سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال في بيونجيانج ، إلا أن ما لفت الانتباه هو غياب كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، والتي سبق وأن حضرت مع شقيقتها محادثاته مع كوريا الجنوبية في أبريل الماضي.

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