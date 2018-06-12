ترامب يمازح المصورين بسنغافورة: اجعلونا نبدو وسيمين ونحفاء

أخبار الآن | سنغافورة - سنغافورة ( وكالات )

شهدت القمة بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي تفاصيل عدة ، سلطّ الإعلام عليها الضوء بعيداًَ عن الهدف الرئيس للقمة العالمية ، حيث مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصورين المغطين لأحداث القمة في سنغافورة قائلاً لهم : " اجعلونا نبدو وسيمين ونحفاء " خلال تناوله لطعام الغداء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في منتجع كابيلا بجزيرة سانتوس حيث انعقاد القمة التاريخية .

وقال الرئيس الأمريكي خلال التقاط المصوريين صورًا لتوثيق الحدث التاريخي: "هل التطقم صور جيدة؟ هل نبدو لطفاء وووسيمين ونحفاء؟ ، وانضم إلى الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي مساعديهما ومستشاريهما بالإضافة إلى سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، وكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الصغرى.

وقال رئيس وزراء سنغافورة إن التكلفة الإجمالية لاستضافة القمة التاريخية بين ترامب و كيم جونج أون، تصل إلى نحو عشرين مليون دولار ، وأضاف أن بلاده على استعداد لتحمل تكاليف هذه القمة بهدف تحقيق الاستقرار والامن المنتظرين .

وبعد انتهاء القمة التاريخية أعلن الجانبان أنهما مستعدان لتجاوز جميع العقوبات والعمل معًا لحل مسألة نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية، وقال ترامب للصحفيين والمراسلين إن المحادثات بين الطرفين تمت بشكل أفضل من المتوقع ، وقام ترامب وجونغ أون بتوقيع وثيقة مشتركة وصفها الرئيس الأمريكي بـ"الشاملة"، موضحًا أن عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ستبدأ سريعًا، حسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

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