ايران تحذر كوريا الشمالية من الوثوق بالرئيس الأمريكي

أخبار الآن | طهران - ايران - (رويترز)

نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية قولها إن إيران حذرت كوريا الشمالية من قبول أي اتفاق نووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت فارس عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت قوله "نحن نواجه رجلا يتراجع عن توقيعه قبل أن يعود إلى بلاده".

واستشهدت طهران بتجربتها وهي تقدم النصح لكيم بعد شهر من قرار واشنطن الانسحاب من اتفاق مماثل مع إيران.

وتعهد ترامب وكيم خلال اجتماع في سنغافورة يوم الثلاثاء على العمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من كافة الأسلحة النووية بينما تعهدت واشنطن بتوفير ضمانات أمنية لعدوها القديم.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله "لا نعلم أي نوع من الأشخاص يتفاوض معه زعيم كوريا الشمالية. ليس من الواضح أنه لن يلغي الاتفاق قبل العودة إلى بلاده".

ومثلما سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2005، سحب ترامب يوم السبت تأييده لبيان مشترك أصدره قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بعد ساعات من مغادرته للقمة متوجها إلى سنغافورة للاجتماع مع كيم.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نصح قادة كوريا الشمالية يوم الاثنين "بتوخي كامل الحذر" في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة.

وقال بهرام قاسمي "لا نشعر بالتفاؤل إزاء هذه المحادثات... الولايات المتحدة، وخاصة السيد ترامب، قد قوضت اتفاقات دولية وانسحبت من طرف واحد منها".

وكان ترامب قرر أيضا انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للتغير المناخي.

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