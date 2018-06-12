الصين ترحب بقمة ترامب وكيم في سنغافورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشادَ وزيرُ الخارجية الصيني وانغ يي بالقمة التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة. وأعرب وانغ يي عن أملهِ في أن تعملَ هذهِ القمة على خلقِ ثقةٍ متبادلة والقضاءِ على الصعوبات من أجل التوصلِ إلى إجماعٍ أساسي، فضلا عن اتخاذِ خطواتٍ ملموسة نحوَ نزعِ السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

كما أعرب عن أمله في أن تبذل كافة الأطراف المعنية الجهود اللازمة من أجل تحقيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن الصين ستواصل لعب دور بناء ومهم من أجل التوصل إلى حل لمشكلة شبه الجزيرة الكورية. وأضاف وانغ للصحفيين في بكين ”في الوقت ذاته، هناك حاجة إلى آلية سلام لشبه الجزيرة الكورية لتبديد المخاوف الأمنية الكورية الشمالية المنطقية“..



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