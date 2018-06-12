الشرطة الأمريكية: لا مسلح في مبنى وزارة العدل

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلنت شرطة العاصمة الأميركية خلو وزارة العدل من أي مسلح، بعد أن استجابت لتقارير تحدثت عن وجود شخص يحمل السلاح في المبنى.

وأكدت الشرطة أن الإبلاغ عن وجود مسلح تم من طرف ثالث في الساعة 4:43 ظهر الاثنين، مؤكدة أنه تبين أن لا أساس له.

وأعادت السلطات فتح شارعين قرب الوزارة بعد إغلاقهما، فيما أظهرت صور من عين المكان استمرار الانتشار الكثيف للأمن.

وكان وسائل إعلام أمريكية افادت بتواجد مطلق نار داخل وزارة العدل الأمريكية، وتلقى ضباط الشرطة في واشنطن إخطارات بوجود مسلح داخل مكاتب وزارة العدل.

ولم تكشف عملية تفتيش للشرطة في المبنى عن وجود مسلح، وأكدت متحدثة باسم وزارة العدل بعد أقل من ساعة من أن المبنى كان في حالة من الذعر.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل لوكالة رويترز الإخبارية أن الموظفين كانوا يحتمون في المكان

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