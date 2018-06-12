البيت الأبيض يكشف جدول أعمال القمة التاريخية بين ترامب وكيم

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

كشف البيت الأبيض عن جدول أعمال القمة التارخية التي تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة والتي تنطلق الساعة التاسعة صباحا بتوقيت سنغافورة، التاسعة مساء بتوقيت واشنطن

- في الساعة 8:00 من مساء الاثنين 11 حزيران/يونيو بتوقيت واشنطن/ 8:00 صباح الثلاثاء 12 حزيران/يونيو بتوقيت سنغافورة: غادر الرئيس ترامب مقر إقامته في فندق شانغريلا ليتوجه إلى فندق كابيلا في جزيرة سينتوسا، مكان عقد القمة.

- الساعة 8:20 مساء بتوقيت واشنطن/ 8:20 صباحا بتوقيت سنغافورة: يصل ترامب إلى فندق كابيلا.

- الساعة 9:00 مساء بتوقيت واشنطن/ 9:00 صباحا بتوقيت سنغافورة: يرحب الرئيس ترامب وكيم جونغ أون ببعضهما البعض، ويمثل هذا التوقيت اللحظة الأهم، حيث ستكون هناك كاميرات لالتقاط المصافحة المتوقعة.

- 9:15 مساء بتوقيت واشنطن/ 9:15 صباحا بتوقيت سنغافورة: يشارك الرئيس ترامب وكيم جونغ أون في اجتماع ثنائي يستمر حوالي 45 دقيقة ويحضره مترجمون فقط.

- 10:00 مساء بتوقيت واشنطن/ 10:00 صباحا بتوقيت سنغافورة: الرئيس ترامب وكيم يشاركان في اجتماع ثنائي موسع بمشاركة وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

- 11:30 مساء بتوقيت واشنطن/ 11:30 صباحا بتوقيت سنغافورة: يتناول الرئيس ترامب غداء عمل مع كيم.

- 4:00 فجرا الثلاثاء 12 حزيران/يونيو بتوقيت واشنطن/ 4:00 مساء بتوقيت سنغافورة: يتوقع أن يتحدث الرئيس ترامب إلى الصحافة.

- 6:30 صباحا بتوقيت واشنطن/ 6:30 مساء بتوقيت سنغافورة: يغادر الرئيس ترامب فندق كابيلا إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة.

- 7:00 صباحا بتوقيت واشنطن/ 7:00 مساء بتوقيت سنغافورة يغادر ترامب قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة متوجها إلى قاعدة أندرسن الجوية في غوام ومن هناك يعود إلى الولايات المتحدة.

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