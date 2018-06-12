اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" نتاج اتفاق بين أثينا وسكوبيي

أخبار الآن | أثينا - اليونان ( وكالات )

اعلن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ان اثينا وسكوبيي توصلتا الى اتفاق لتسوية نزاعهما القديم المستمر منذ 27 عاما حول اسم مقدونيا، الذي كان يحول دون انضمام هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال لقائه الرئيس اليوناني بروكوب بافلوبولوس: "لدينا اتفاق يغطي كل الشروط التي تفرضها اليونان"، مضيفا أن الدولة المجاورة الصغيرة ستحمل "اسما مركبا" مع إشارة جغرافية ، وقال مصدر حكومي يوناني ان الاسم الجديد هو "جمهورية مقدونيا الشمالية".

واضاف اليكسيس تسيبراس في مذكرة تشرح الاتفاق ان اليونان ستعترف بالدولة المجاورة تحت اسم "سيفيرنا مقدونيا" ، ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل اليه اسما مقبولا للبلدين، ما يمهد لحل الخلاف المستمر منذ 27 عاما ، وبعد مباحثات استمرت شهرين، تم وضع لائحة بالاسماء المقترحة وهي "مقدونيا الجديدة" و"مقدونيا الشمالية" أو "مقدونيا العليا".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، الذي أعد مسودة اتفاق من 20 صفحة بعد مباحثات مطولة مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف، لتلفزيون كونترا إن الاتفاق سينص على أن لغة مقدونيا من أصل سلافي ، وتابع أن "من الواضح أن (مقدونيا) لا تربطها أي علاقة بثقافة (مقدونيا) القديمة ، وأن لغتها تنتمي لمجموعة اللغات السلافية".

ومنذ ان اعلنت مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، استقلالها عام 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم "مقدونيا" الذي يؤكدون انه لا يمكن ان يطلق الا على اقليمهم الشمالي.

اقرأ أيضاً :

مقدونيا تسمح لثلاث مئة لاجئ بالعبور عبر أراضيها