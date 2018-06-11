مقتل 15 جندياً بهجوم في إقليم قندوز بأفغانستان

أخبار الآن | كابل - أفغانستان ( وكالات )



قتل خمسة عشر جندياً على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم مسلح من قبل جماعة طالبان في إقليم قندوز شمال البلاد. وقال عضو مجلس محلي للإقليم، إن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل عشرة جنود وخمسة من أفراد الشرطة الأفغانية ، في الوقت عينه قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا وزارة التعليم في جلال آباد شرق البلاد .

و كانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة 20 آخرين، في تفجير انتحاري استهدف مبنى وزارة التنمية الريفية في العاصمة كابول.

ونقلاً عن مصادر أمنية أفغانية فإن التفجير وقع عند بوابة مبنى الوزارة في الضاحية السادسة بمنطقة دار الأمان في كابل، وأشارت تقارير أولية إلى أن التفجير وقع أثناء مغادرة الموظفين مبنى الوزارة، وفق المصدر ذاته فيما أكّدت شرطة كابول أن التفجير انتحاري، فإنها لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الانفجارالذي حدث اليوم في مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننجارهار بشرق البلاد، أعقبه مواجهة بين المسلحين والشرطة انتهت سريعا بسبب رد الفعل القوى لقوات الأمن الأفغانية، كما ذكرت وكالة أنباء أفغانية أن الحادث وقع بالقرب من المنطقة الثانية للشرطة فى المدينة.

وقال مسؤول محلي أفغانى إن أربعة انتحاريين شنوا هجوماً منسقاً على مديرية تعليمية، وإن أحد هؤلاء الانتحاريين فجر عبوته الناسفة بالقرب من مجمع المديرية التعليمية، بينما تمكنت قوات الأمن الأفغانية من قتل ثلاثة مسلحين آخرين.

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