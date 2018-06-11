قمة ترامب كيم.. آخر المعلومات

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تعقد الثلاثاء قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فندق كابيلا بجزيرة سينتوسا في سنغافورة، تركز الاهتمام البالغ على إصدار اتفاق أو الإعلان عن صفقة كبرى بين الطرفين.

وفي هذا الاطار قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه".

وكتب بومبيو هذا التعليق على تويتر قبل اجتماع القمة المقرر عقده بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 12 يونيو حزيران.

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