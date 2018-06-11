بومبيو: محادثات سنغافورة مستمرة وترامب سيغادر يوم غد

أخبار الآن | سنغافورة - سنغافورة (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المحادثاتِ بين واشنطن وبيونغ يانغ تتقدم بسرعة، مؤكداً على أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بنزعِ السلاح النووي.

وأكد البيت الأبيضُ أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيغادر سنغافورة يوم غد الثلاثاء بعد انتهاء القمة.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة؛ لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، تركز على السلاح النووي الكوري.

وكان توجه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون إلى سنغافورة صباح الأحد للمشاركة فى القمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو / حزيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ووفقا لمصادر الوكالة، فقد استقل كيم جونغ أون طائرة تابعة لشركات الطيران الصينية، كانت تستخدم لنقل كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. مشيرة إلى أن أقلاع الطائرة من مطار بيونغ يانغ تم الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي (02.30 بتوقيت موسكو).

وسيجتمع الزعيمان يوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

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