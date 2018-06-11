أمريكا ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية..

أخبار الآن| سنغافورة- سنغافورة (رويترز) -



قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يومَ الاثنين إن الولايات المتحدة مازالت ”ملتزمة بنزعِ السلاح النووي من شبهِ الجزيرة الكورية بشكلٍ كامل ونهائي ويمكنُ التحققُ منه“. وكتب بومبيو هذا التعليق على تويتر قبلَ اجتماعِ القمة المقرر عقدهُ بينَ الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو حزيران.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة؛ لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، تركز على السلاح النووي الكوري، .وكان توجه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون إلى سنغافورة صباح الأحد للمشاركة فى القمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو / حزيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



ووفقا لمصادر الوكالة، فقد استقل كيم جونغ أون طائرة تابعة لشركات الطيران الصينية، كانت تستخدم لنقل كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. مشيرة إلى أن أقلاع الطائرة من مطار بيونغ يانغ تم الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي (02.30 — بتوقيت موسكو).

وسيجتمع الزعيمان يوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

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