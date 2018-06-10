معرض لتغريدات ترامب في ولاية كاليفورنيا

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المحتدة (رويترز)



أقامَ ناشطون وإعلاميون أمريكيون معرضاً لتغريداتِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة هوليوود، بولاية كاليفورنيا، على الساحل الغربي للبلاد، مشيرينَ الى أن المعرض يهدفُ لتخليدِ التغريدات التي شكلت علامة فارقة لرئاسة ترامب، والذي يختلفُ عن جميعِ أسلافهِ في طريقةِ تواصله مع العالم.

وأوضح إعلاميون أمريكيون أن ترامب تجاوزَ الأعرافَ الإعلامية والدبلوماسية التقليدية السابقة وحرصَ على استخدامِ مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة، مضيفينَ أنهُ حَولَ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى وسيلةٍ سياسية لإعلانِ قراراتٍ مصيرية بعضها تاريخي.

وكان الكاتب الأردني "باسم الطويسي" كتب تحت عنوان " الرئيس يكذب خمس مرات في اليوم"، في إشارة إلي ترامب: "لم يشهد التاريخ المعاصر أن تدار السياسة الداخلية بهذا الحجم من التضليل، كما هو الحال في سلوك رئيس أكثر دولة تأثير في العلاقات الدولية"، وقال الطويسي "من الغريب ان الرئيس الجديد في البيت الابيض يكذب على الفارغ والمملوء وبمناسبة وبدون مناسبة، ولا ندري الى اين ستقود هذه الأكاذيب!".



اقرأ أيضا:

ترامب يتوجه الى سنغافورة للقاء كيم جونغ اون





