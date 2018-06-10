مطاعم سنغافورة تستعد لقمة ترامب-كيم بقوائم خاصة

أخبار الآن | سنغافورة (رويترز)

مع استمرارِ حالةِ الترقب إزاءَ القمة بين الرئيس الامريكي، دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، تنضمُ المطاعمُ في سنغافورة إلى الدعاية ، بطرحِ عناصرٍ لقوائمٍ خاصة، ويتكون طبق "ناسي ليماك"، وهو واحد من أكثر الاطباق المميزة في البلاد، عادة من الارز الشهي المطهي في حليب جوز الهند، ويقدم مع دجاج مقلي وبيض شمسي، وأنشوجة مقلية وفول سوداني محمص.

غير أن الطبق المحلي الشعبي يتم تغيير مكوناته في مطعم "هارمي ناسي ليماك"، حيث يتم استبدال الدجاج المقلي بلحم بقري مجفف أمريكي وتزيينه بالكيمتشي وهو وجبة رئيسية كورية، مكونة من الكرنب المخمر أو الفجل ومتبل بالبهار، مثل مسحوق الفلفل الحار والبصل الاخضر والزنجبيل.

وفي الوقت نفسه، يقدم مطعم "لوشا لوكو" المكسيكي طبقي "رجل الصواريخ تاكو" و"إل ترومبو"، اللذين يتم تسميتهما على اسم كيم وترامب على التوالي، والدجاج المقلي، الذي كان من الملامح السابقة الكورية والفجل الابيض والصوص الحار، إيماءة للزعيم الكوري الشمالي، بينما الاخير سيقدم له فطير اللحم البقري والجبن وصلصة شبوتل الحارة المكسكية، كثناء للرئيس الامريكي..

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