مجموعة الدول السبع تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعهد زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية في ختام قمتهم، بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وتعهدت الدول في البيان الختامي بعد القمة التي استمرت على مدار يومين في كندا، بضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.



من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قادة مجموعة السبع عبروا عن التزامهم باحتواء طموحات إيران النووية.

وقال ترامب "دول مجموعة السبع ما زالت ملتزمة بالتحكم في طموحات إيران النووية."

وغادر ترامب قبل نهاية القمة، حيث سيتوجه إلى سنغافورة لمقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في لقاء وصفه بأنه "مهمة سلام".



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