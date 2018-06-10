فرنسا تقر قانون حظر الهواتف الذكية بالمدارس

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)‏

لمكافحة حالة التشتت التي يعانيها الطلاب داخل أقسام الدراسة، تسعى الحكومة الفرنسية إلى تمرير قانون جديد عبر البرلمان، في الأيام القادمة، لحظر استخدام الهاتف المحمول بين الأطفال داخل المدارس.

ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تمرير سريع للقانون، حتى يتم تطبيقه قبل بداية العام الدراسي في ستمبر القادم، خاصة وأن حزبه يحظى بأغلبية كبيرة داخل البرلمان.

من جانبه، علق وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير إن "الهواتف المحمولة تقدم ‏تكنولوجي، لكن لا يمكن أن تسيطر على الحياة و لا يمكن إيجاد طريق في عالم ‏من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعة الناس القراءة والكتابة والحساب وإحترام ‏الآخرين والعمل في فريق واحد.‏

و بحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في فرنسا الذين ‏يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة. ‏

وأثار الإجراء الفرنسي نقاشات في دول أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا ‏كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في ‏المدارس.‏

ويقول مؤيدو مشروع القانون إن إستخدام الأطفال للهواتف الذكية في المدارس ‏الابتدائية والإعدادية فاقم من التنمر الإلكتروني، وسهل الوصول إلى المواد ‏الإباحية، وأثر في قدرة صغار السن على التواصل الاجتماعي. , وقال كروشيه إن المعلمين يحتاجون لهواتفهم لاستخدامها في حالات الطوارئ.‏

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