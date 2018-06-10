شاب عراقي يعترف باغتصاب وقتل فتاة ألمانية

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اعترف الشاب العراقي علي بشار(20عاماً) باغتصاب وقتل المراهقة سوزانا ماريا فيلدمان (14 عاماً) في المانيا الشهر الماضي (آيار-مايو 2018) بحسب ما اعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق.

وألقي القبض على بشار الجمعة في إقليم كردستان العراق، حيث قالت الشرطة هناك إنه اعترف بارتكابه الجريمة. وتقول الشرطة في إقليم كردستان العراق إنها اعتقلت بشار في مسقط رأسه بمدينة دهوك بعدما تواصلت معها السطات الألمانية بشأن القضية.

وقد رُحل الشاب إلى ألمانيا حيث يواجه اتهامات باغتصاب وقتل سوزانا. وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر: "سعيد بأن المتهم سيُحاكم في ألمانيا" حيث أثارت هذه القضية الجدل حول سياسة الحكومة في التعامل مع المهاجرين واللاجئين مرة أخرى.

وعثر على جثة الفتاة في منطقة غابات بالقرب من مركز لطالبي اللجوء، حيث كان يقيم بشار مع عائلته في ألمانيا. وتعرضت الفتاة للخنق والاعتداء عليها جنسيا. وواجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، انتقادات شديدة بعد قرارها فتح الحدود أمام اللاجئين إبّان أزمة المهاجرين عام 2015.

الصورة: كردستان 24

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