ترامب: لن نقر البيان الختامي لقمة مجموعة السبع في كندا

أخبار الآن| كيبيك - كندا - (رويترز)

أعلن الرئيس دونالد ترامب في تغريدة له أنه وجه ممثلي الولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع التي تعقد في كندا بعدم الإقرار بالبيان الختامي.

وأشار في التغريدة إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد "تصريحات مغلوطة" لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وفرض كندا رسوم جمركية هائلة على المزارعين والعاملين الأمريكيين.

كما اتهم ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي ترأس القمة بأنه غير نزيه وضعيف .

وكان زعماء مجموعة السبع قد وقّعوا السبت بيانا توفيقيا يتعلق بالتجارة، إلا أنه لا يحل المشكلة القائمة حاليا حول الرسوم الجمركية بل يقترح إجراء مفاوضات جديدة.

وجاء في البيان الختامي للقمة "نؤكد على الدور الحاسم لنظام تجاري دولي مبنيّ على قواعد، ونواصل محاربة الحماية التجارية"، مضيفاً: "نحن ملتزمون تحديث منظمة التجارة العالمية بهدف جعلها أكثر إنصافا، في أقرب وقت ممكن. سنبذل قصارى جهدنا لتخفيف الحواجز الجمركية والحواجز غير الجمركية".

وشدد زعماء مجموعة السبع بعد قمتهم التي ركزت بشدة على الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها على الحاجة على ضرورة إيجاد "تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها".

في المقابل فشلت مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق حول المناخ مع الولايات المتحدة.



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