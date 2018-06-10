الرئيس الأمريكي: متفائل بنتائج القمة التي ستعقد مع كيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقررة في 12 يمن شهر حزيران الجاري حيث ستتصدر ترسانة بيونغ يانغ النووية جدول أعمالها.



ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم الثلاثاء المقبل محادثات هي الأولى على الإطلاق بين رئيس أميركي يزاول مهامه و زعيم كوري شمالي حيث وصف ترامب اللقاء بأنه "فرصة فريدة" للسلام.

ولم يدل ترامب أو أي من مرافقيه بتصريحات للصحافيين على متن طائرة "اير فورس وان". ولدى وصوله، لوح الرئيس الأمريكي بيده من أعلى سلم الطائرة ونزل وحده قبل أن يحيي عدة مسؤولين سنغاوريين وهو مبتسم.



ومن ثم صعد إلى سيارة مصفحة للتوجه إلى أحد فنادق سنغافورة الفخمة بصحبة موكب من نحو 30 مركبة.



و كان الزعيمَ الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل إلى سنغافورة الأحد قبلَ قمةٍ تاريخية مع الرئيس الأمريكي تركزُ على ترسانةِ بيونغ يانغ من الأسلحة النووية.



من جهته قال رئيسُ وزراء سنغافورة لي هسين لونغ "إن القمةَ بينَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوفَ تكلفُ سنغافورة نحوَ 20 مليونِ دولار سنغافوري أي (15 مليون دولار أمريكي)"، مشيرا الى أن سنغافورة على استعدادٍ لدفعها".



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