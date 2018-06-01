ماليزيا تعتقل 15 داعشياً بينهم امرأة ومراهق

أخبار الآن | كوالالمبور - ماليزيا ( وكالات )

ألقت الشرطة الماليزية القبض على 15 شخصاً للاشتباه بأنهم متشددون، حيث وجهت لهم اتهامات بالتخطيط لشن هجمات على دور عبادة بالعاصمة كوالالمبور



ومن بين المعتقلين طالب في المدرسة الثانوية ويشتبه بأنه عضو في تنظيم داعش خطط لهجمات على كنائس ومراكز ترفيه ومعابد هندوسية في كوالالمبور.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية أن المشتبه به راقب المواقع المستهدفة وصورها وسجل مقطع فيديو يحذر فيه من هجمات وشيكة،



مضيفاً أن مقطع الفيديو تم تحميله على 4 غرف محادثات إلكترونية مرتبطة بتنظيم داعش قبل فترة قصيرة من اعتقال المشتبه به.



وذكرت الشرطة أن من بين المشتبه بهم أيضاً ربة منزل تبلغ من العمر 51 عاماً اعتقلت في التاسع من مايو وهو اليوم الذي أجرت فيه ماليزيا انتخابات عامة.



واشتبهت السلطات بأن المرأة خططت لقيادة سيارة ودهس ناخبين غير مسلمين في مركز اقتراع على مشارف كوالالمبور.



وقال المفتش العام "خططت المشتبه بها أيضاً لتدمير دور عبادة غير إسلامية باستخدام سيارة مزودة باسطوانة غاز بحيث تستخدم كمتفجرات".



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