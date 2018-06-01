جوزيبي كونتي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدى جوزيبي كونتي اليمينَ أمام الرئيس الإيطالي ليصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد في أول حكومة مناهضة للمؤسسات غربي أوروبا.

وتحاولُ الحكومة الجديدة خفضَ الضرائب وتعزيزَ الإنفاق على الرفاهةِ الاجتماعية وإعادة َ هيكلة لوائح ِ الاتحاد الأوروبي الخاصةِ بالميزانيات والهجرة.

ويتعين الآن على كونتي، أستاذ القانون البالغ من العمر 53 عاما، الفوز بتصويت للثقة في البرلمان الأسبوع المقبل.

ويتمتع الحزبان اللذان دعما كونتي، وهما الرابطة المنتمي لليمين المتطرف وحركة 5-نجوم الراديكالية، بأغلبية في مجلسي البرلمان.

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