ترامب: صواريخ كوريا الشمالية على طاولة الحوار في القمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للتعامل مع صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات إلى جانب أسلحتها النووية في قمة هذا الشهر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب إنه سيضع برامج الصواريخ على طاولة الحوار النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ، وتنظر الولايات المتحدة إلى الصواريخ المضادة للقذائف كتهديد.

وقال ترامب "أود أن أرى نزعا نوويا شاملة في أسرع وقت ممكن".

وتجري محادثات نزع الأسلحة النووية بين الجانبين في ظل أجواء إيجابية ، حيث لا تظهر كوريا الشمالية أي علامات على إلغاء قمة 12 يونيو بين ترامب وكيم.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع كيم يونغ تشول ، أحد كبار المبعوثين الكوريين الشماليين ، في نيويورك في إطار محادثات رفيعة المستوى قبل القمة. ومن المعروف أن المسئولين يتبادلان الأفكار حول نطاق نزع السلاح النووي ويضيقان خلافاتهما للتحضير لأول قمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) ، الناطقة باسم الشمال ، أيضا عن قمة واشنطن بيونغ يانغ ، قائلة إن كيم جونغ أون أعرب عن امتنانه لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي في التوسط في المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ لقاء.

وقال بومبيو يوم الخميس إن المحادثات مع مبعوث كوريا الشمالية "تسير في الاتجاه الصحيح" للقمة.

وقال بومبيو بعد محادثات مع الرجل الأيمن كيم يونج أون "إن بلدينا يواجهان لحظة محورية في علاقتنا ، حيث قد يكون من المأساوي ترك هذه الفرصة تضيع."

ومن المتوقع خلال القمة أن يعيد ترامب التأكيد على تصميمه على إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه مقابل ضمان أمن النظام وتخفيف العقوبات الاقتصادية.

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