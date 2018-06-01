بوتين ومحمد بن زايد يوقعان مذكرة شراكة استراتيجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليَ عهدِ أبوظبي في الكرملين.

ووقع وليُ عهد أبوظبي والرئيسُ الروسي في موسكو مذكرة َ شراكة استراتيجية بين البلدين، كما بحثا تعزيزَ العلاقات الثنائية ومجملَ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويهدف التعاون إلى تعزيز التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.

وينص الإعلان على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية تشمل المجالات التالية : المجال السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

ويعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل.

وأكد ولي عهد أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسهم باستمرار في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال تعاونها الإيجابي مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة ومن بينها جمهورية روسيا الاتحادية التي تربطها علاقات ومصالح قوية وتاريخية بهذه المنطقة.

كما أشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن اللقاءات المتجددة بين قيادتي البلدين تأتي في سياق الحرص المشترك على التنسيق والتشاور المستمر بينهما بما يعزز علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بهذه العلاقات في المجالات كافة.

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